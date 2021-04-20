Остров Кунашир, Сахалинская область, 21 апреля, 2021, 00:07 — ИА Регнум. Тренировки российских спортсменов на Курилах вызвали в Японии шквал возмущения. Откуда взялась столь эмоциональная реакция, можно понять не только из официальных источников или крупных СМИ, но и почитав тамошние комментарии, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Даже спортивные сборы российских серфингистов были восприняты японскими СМИ как боевая операция «российских сил на исконно японских землях». Силы российским спортсменам не занимать, а волны прибоя, омывающего Курильские острова, идеально подошли для тренировок, но это, казалось бы, не может служить поводом для антироссийской истерики «больших и маленьких» японцев?

Само по себе, конечно, нет, все эти возмущения поддерживаются многолетней официальной японской пропагандой, в рамках которой российские Курилы упорно именуются «незаконно захваченной японской территорией». Радует, правда, тот факт, что простые японцы, судя по их комментариям в сети, верят в возможности «вернуть северные территории» всё меньше. Читайте статью Анатолия Кошкина «Почему Япония запрещает России жизнь на Курилах?»