Минск, 21 апреля, 2021, 04:38 — ИА Регнум. Споры о «цивилизационном выборе» Белоруссии разгораются не на пустом месте, ведь ни от экспертов, ни от простых граждан не скроешь результаты «многовекторной» политики бессменного президента Александра Лукашенко. Какой путь для Белоруссии окажется спасительным выходом из «многовекторной» турбулентности, рассуждает автор ИА REGNUMОлег Стеклов.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Как видят ситуацию одни из белорусских экспертов, более плотное врастание Белоруссии в Россию стало бы мощным раздражающим фактором для нынешней белорусской элиты. Часть таких аналитиков согласна в своих рассуждениях с профессором Львом Криштаповичем, который не считает белорусскую внутриполитическую ситуацию кризисной. Напротив, все рассуждения о кризисе и угрозе гражданской войны в Белоруссии имеют, с его точки зрения, в своей основе «абстрактно-политические» модели. Те же, кто анализируют реальную картину происходящего, должны обратить внимание на отсутствие главных черт внутриполитического кризиса, вроде транспортных перебоев или забастовок.

Нагнетают же представление о кризисе западные недруги Минска. С другой стороны, несогласные с мнением Криштаповича, например Кирилл Аверьянов-Минский, обращают внимание на тот факт, что как раз Александр Лукашенко в последнее время все активнее отрывал Белоруссию от союза с Россией, и отсутствие серьезных санкций со стороны Запада это подтверждает. Как же тогда выглядит белорусская повестка дня, если предпосылки к кризису и гражданской войне все-таки есть?

Читайте статью Олега Стеклова «Выбор Белоруссии: гражданская война или вступление в состав России»