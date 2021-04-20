Приштина, , 22:13 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 20 апреля получила письмо с поздравлениями от президента Франции Эммануэля Макрона.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, французский лидер выразил готовность продолжать поддержку края в борьбе с пандемией и отправить в Косово 15 тысяч тестов на антитела к коронавирусу.

В своем письме Макрон подчеркнул, что он приветствует приверженность Османи укреплению правового государства и экономическому развитию Косово.

Также политик высказался в поддержку продолжения диалога между Сербией и Косово, завершением которого должно стать всеобъемлющее окончательное юридически обязательное соглашение.

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