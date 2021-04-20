Москва, 20 апреля, 2021, 21:52 — ИА Регнум. В России за I квартал 2021 года введено в эксплуатацию 17,8 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Об этом сообщил 20 апреля Росстат.

ИА REGNUM Новостройки

Согласно данным ведомства, за три месяца в стране было возведено 1,7 тысячи многоквартирных домов, ещё 72,2 тысячи жилых домов построено населением.

В том числе в марте было возведено 622 многоквартирных дома и 27,7 тысячи объектов индивидуального жилищного строительства — в общей сложности 6,6 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Комментируя эти данные, вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что позитивная тенденция наблюдается также и по количеству выданных разрешений на строительство.

«Это говорит о том, что застройщики готовы начинать новые проекты, а значит будет увеличиваться объём предложения на рынке, что является ключевым фактором увеличения доступности жилья для россиян», — приводит его слова пресс-служба Минстроя.

Напомним, за 2020 год в России было введено в эксплуатацию 82,2 миллиона квадратных метров жилья, что на 143 тысячи квадратных метров больше, чем годом ранее.