Москва, , 07:20 — REGNUM Москва и Тульская область объединят усилия для развития межрегионального туризма. Об этом 21 апреля заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Посвященная этому вопросу встреча с участием представителей комитетов по туризму обоих регионов, а также с экспертным сообществом состоялась в столице. В рамках мероприятия прорабатывалась дорожная карта для увеличения турпотока между двумя регионами и новые туристические предложения для жителей.

«Пандемия хоть и стала сложнейшим испытанием для туротрасли, она дала мощный импульс для устойчивого развития внутреннего туризма. Этот объективный фактор нужно использовать — улучшать инфраструктуру, предлагать новые интересные маршруты, чтобы и в будущем сохранять такой же высокий спрос на путешествия внутри страны. Тульская область — наш сосед и важный партнер. Мы уже активно сотрудничаем в сфере туризма, например в рамках Russpass. И сейчас расширяем наше взаимодействие», — подчеркнула Сергунина.

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