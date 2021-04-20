Москва, 20 апреля 2021, 21:47 — REGNUM Клубы — основатели Суперлиги, все 12 организаций, 20 апреля собираются обсудить роспуск турнира, передаёт Talk Sport.
Напомним, основателями футбольного турнира Суперлига являются 12 футбольных клубов — английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси», итальянские «Интернационале», «Милан» и «Ювентус» и испанские «Атлетико Мадрид», «Барселона» и «Реал Мадрид».
Эту идею осудил УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), пообещав дисквалифицировать участвующие в турнире кубы из национальных, европейских и мировых турниров.
Читайте ранее в этом сюжете: УЕФА не исключит клубы Суперлиги из текущего розыгрыша еврокубков — СМИ