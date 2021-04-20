История вопроса

Ряд ведущих европейских футбольных клубов из Англии, Италии и Испании заявил о создании нового ежегодного соревнования по футболу - Суперлиги, которое не будет проводиться под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Суперлигу основали 12 футбольных клубов, ожидается, что к ним присоединятся ещё три. Эти 15 клубов станут постоянными участниками Суперлиги, ещё пять команд смогут ежегодно претендовать на участие, которое будет зависеть от их достижений в предыдущем сезоне. Разговоры о создании Суперлиги, в которой бы играли "элитные" футбольные клубы, начались ещё в 1998 году, однако до практической реализации дело никак не доходило. 19 апреля 2021 года исполком УЕФА намеревался объявить о расширении формата Лиги чемпионов с сезона 2024/25 годов, но за день до заседания, 18 апреля, было объявлено о создании Суперлиги. ФИФА, УЕФА и футбольные ассоциации стран Европы выступили с осуждением создания Суперлиги.