Вашингтон, , 21:46 — REGNUM Apple объявила, что запускает платный сервис подписки на подкасты. Об этом 20 апреля компания сообщила в рамках онлайн-мероприятия Apple Spring Loaded.

Глава IT-гиганта Тим Кук назвал этот шаг «самым большим изменением» в службе подкастов Apple за последние 15 лет. Компания объявила, что доступ к сервису в мае 2021 года получат жители 170 стран.

Отмечается, что создатели контента смогут оформить премиальную годовую подписку, которая предоставит им доступ к различным инструментам. В США её стоимость составит $19,99.

Стоит отметить, что в последние годы пользователи приложения Apple для подкастов критиковали его, называя устаревшим. Тим Кук пообещал, что в ближайшем будущем компания выпустит новое ПО с улучшенными функциями.