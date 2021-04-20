Валенсия, Испания, , 21:45 — REGNUM Сегодня, 20 апреля, главный тренер «Валенсии» Хавьер Грасия высказал свое мнение о создании нового клубного европейского турнира Суперлига.

«Отдавать приоритет следует сущности футбола, а в случае с новым турниром нет ощущения, что все именно так. Это финансовый проект, а не спортивный. Он не отражает ценности, за которые мы любим футбол», — приводит слова специалиста журналист Дермот Корриган.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководства «Манчестер Сити», «Челси» и «Атлетико» приняли решение о своем выходе из списка участников Суперлиги.