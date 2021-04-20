Ижевск, 20 апреля, 2021, 21:42 — ИА Регнум. На Увинском мусорном полигоне запустили новую мусоросортировочную станцию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свалки

Все отходы, которые поступают на сортировку, проходят через линию отбора полезных фракций и разделяются на ПЭТ-бутылки, стекло, металл, тетрапак, полиэтилен и пластик.

Запуск станции позволит увеличить объем отходов, которые будут подвергаться переработке.

ИА REGNUM напоминает, в 2019 году в республике работала лишь одна мусоросортировочная станция на полигоне «Чистый город». В настоящее время работают три таких комплекса — в Глазове, Якшур-Бодье и Уве.

По итогам 2020 года в республике было отправлено на переработку 2 тыс. тонн вторсырья, что в два раза превышает объем переработки в предыдущем году.