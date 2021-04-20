Колумбус, США, , 21:37 — REGNUM Сегодня, 20 апреля, портал Sportsnet сообщил, что главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла снова отстранил нападающего Макса Доми от участия в матче регулярного чемпионата.

Форвард останется в запасе на матч против «Флориды» и, таким образом, пропустит вторую встречу подряд по решению главного тренера.

В текущем регулярном чемпионате Доми принял участие в 46 матчах и отличился в них 19 (7+12) очками.

Контракт Доми с «Блю Джекетс» был подписан в сентябре минувшего года и рассчитан до конца сезона 2021/2022. Заработная плата канадца составляет 5,3 миллиона долларов за сезон.