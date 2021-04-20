Милан, Италия, , 21:36 — REGNUM В 2020 году пассажиропоток аэропортов Италии составил чуть менее 53 миллионов человек, сообщили в пресс-службе национального авиарегулятора во вторник, 20 апреля.

В сравнении с 2019 годом пассажиропоток снизился на 72,5%, то есть почти вчетверо. В период жесткого карантина (март-май 2020 года) поток снижался более чем на 90%.

По данным на 20 апреля, в Италии умерли 117 633 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 390 (днем ранее — на 316). Число подтвержденных носителей выросло на 12 074 (днем ранее — на 8864). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 891 063 — почти 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 482 715 человек — на 10 774 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 4 597 263 человека, что составляет 7,63% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам. ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.