Ирвайн, США, , 21:36 — REGNUM Руководитель проекта многопользовательской игры Overwatch Джефф Каплан ушёл из Blizzard. Объявление было размещено 20 апреля на сайте Overwatch.

Разработчик поблагодарил геймеров и выразил «глубокую признательность» всем сотрудникам компании. На его место пришёл Аарон Келлер, который ранее был помощником Каплана.

https://twitter.com/PlayOverwatch/status/1384562663594893312

Стоит отметить, что Джефф Каплан проработал в Blizzard около 19 лет. Кроме Overwatch он работал над реализацией проектов игры World of Warcraft и нескольких её дополнений. Ранее поклонники Overwatch стали размещать в сети публикации с жалобами на то, что игра уже долгое время не получала обновлений.

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