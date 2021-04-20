Санкт-Петербург, , 21:46 — REGNUM За последние сутки в медицинских организациях Санкт-Петербурга зафиксировано увеличение на 16,93% количества новых случаев COVID-19 по сравнению с прошлым вторником, 13 апреля. Об этом 20 апреля сообщили в городском Межведомственном совете по борьбе с ковидом. За сутки зарегистрировано 1112 обращений к медикам пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Палата в больнице Дарья Драй © ИА REGNUM

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В то же время количество активно COVID-19 больных за сутки сократилось на 4,69%, а число госпитализированных взрослых пациентов оказалось на 1,06% ниже, чем было неделю назад. 20 апреля произошло 186 госпитализаций, что является наименьшим суточным показателем с начала второй волны эпидемии.

«Спад второй волны продолжается, но разнонаправленность индикаторов эпидемического процесса и медленное снижение количества активно больных говорят о нестабильности тренда на снижение распространения инфекции», — сделали вывод в Межведомственном совете, отметив критическую важность массовой вакцинации населения.

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Напомним, в Петербурге число привитых первым компонентом вакцины от коронавируса составило 506 тыс. человек. Почти 356 тыс. человек закончили цикл вакцинации.

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