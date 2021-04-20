Рим, , 21:33 — REGNUM Италия должна немедленно заняться улучшением своей системы здравоохранения, потому что никто не знает, сколько продлится нынешняя эпидемия и когда именно придет следующая, заявил во вторник, 20 апреля, премьер-министр Марио Драги.

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Нужно поддерживать научные исследования, укреплять связи между элементами системы здравоохранения, должным образом реструктуризировать саму эту систему, отметил премьер.

По данным на 20 апреля, в Италии умерли 117 633 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 390 (днем ранее — на 316). Число подтвержденных носителей выросло на 12 074 (днем ранее — на 8864). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 891 063 — почти 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 482 715 человек — на 10 774 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 4 597 263 человека, что составляет 7,63% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.