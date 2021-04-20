Вашингтон, , 21:31 — REGNUM Россия пытается лишить США возможности достичь господства в космосе, чтобы обеспечить себе успехи в возможных будущих войнах, заявил 20 апреля начальник Космического командования США Джеймс Дикинсон.

«Россия стремится ограничить космические возможности США, чтобы получить перевес в будущих конфликтах», — сказал Дикинсон.

«Москва пришла к выводу, что господство в космосе имеет решающее влияние на исход будущих военных конфликтов, и она разрабатывает системы космического нападения, чтобы угрожать космическим силам и средствам США и их союзников», — отметил он.

По его словам, Россия «разрабатывает системы противокосмического оружия, способные блокировать, повреждать или уничтожать американские космические системы» для снижения военной эффективности США и для «контроля над эскалацией конфликтов».

Дикинсон подчеркнул, что Россия расценивает космический фактор как «необходимую составляющую победы в современных войнах», а зависимость США от космоса считает уязвимостью, которую можно использовать в гипотетическом конфликте.

«Российские военные по-прежнему являются угрозой для существования США и мощным инструментом влияния России на государства своей периферии», — отметил Дикинсон.

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