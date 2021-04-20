Приштина, , 21:49 — REGNUM Спикер парламента Косово Главк Конюфца 19 апреля провел встречу с послом Германии в Косово Джоном Родом.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, дипломат вручил Конюфце письмо с поздравлениями по случаю вступления на пост от председателя Бундестага Вольфганга Шойбле, который пригласил косовского спикера на встречу в Берлине.

Посол Германии в Приштине также заявил о том, что его страна намерена продолжать оказывать поддержку институтам Косово в достижении целей по развитию и вступлению в Европейский союз. Также Род сообщил о том, что Берлин продолжит помогать Приштине в деле обеспечения поставок вакцины от COVID-19 и в борьбе с пандемией в целом.

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