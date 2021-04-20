Минск, , 21:27 — REGNUM Объективные глобальные угрозы изменения климата и нарастающего кризиса политического мироустройства, вызванного формирующейся многополярностью и усиливающимся противостоянием наиболее сильных государств обсудили 20 апреля в Женеве и заместитель генсека ООН, гендиректор Отделения ООН в Женеве, личный представитель генсека ООН при Конференции по разоружению Татьяна Валовая и белорусский министр иностранных дел Владимир Макей. Они также обсудили концепцию «интеграции интеграций», сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

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«Т.Валовая поддержала совместную инициативу Белоруссии и Барбадоса о проведении в конце мая 2021 года международной онлайн-конференции высокого уровня по тематике горизонтального взаимодействия региональных интеграционных объединений. В фокусе мероприятия будет позитивный опыт макрорегионов в содействии их странам в достижении Целей устойчивого развития», — сказано в официальном сообщении.

Там также отмечено, что Валовая «высоко оценила вклад Белоруссии в региональную и глобальную безопасность, в том числе активную позицию по оживлению деятельности Конференции по разоружению в Женеве». Важность противодействия процессам деградации системы международной безопасности через укрепление многосторонних институтов также была отмечена в ходе переговоров.

Макей и Валовая отдельно затронули тему устойчивого развития. Белорусский министр сообщил, что правительство постсоветской республики придаёт огромное значение работе по реализации Целей устойчивого развития, свидетельством чему служит высокое 18-е место Белоруссии в рейтинге ООН по ЦУР.

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