Москва, , 21:26 — REGNUM Слова благодарности в адрес президента России Владимира Путина разместил 20 апреля его боливийский коллега Луис Арсе в Twitter.

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Арсе поблагодарил президента России за то, что в Боливию прибыла новая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» — 200 тысяч доз.

https://twitter.com/LuchoXBolivia/status/1384545677238222848

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новую поставку «Спутника V» в Боливию главы государств обсуждали в телефонной беседе накануне, 19 апреля.

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