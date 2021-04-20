Москва, , 21:33 — REGNUM В профсоюзах считают недопустимым призывать к участию в несанкционированных акциях протеста в то время, когда ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной. Об этом 20 апреля сообщил председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

Общественный деятель отметил, что подобные мероприятия в силу эпидемиологической обстановки угрожают безопасности и здоровью людей. Поэтому призывать граждан на массовые мероприятия на данный момент недопустимо, по его мнению, не только с точки зрения закона, но и морали.

Профсоюзный лидер также напомнил, что он наряду с коллегами обращался к мэру Москвы с просьбой разрешить традиционное первомайское шествие и получил отказ. Однако к подобному решению столичных властей в профсоюзных объединениях отнеслись с пониманием.

«К нашему большому сожалению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе за это время не улучшилась. Сегодня Сергей Собянин сообщил, что она в последние две-три недели, наоборот, стала ухудшаться. Поэтому в МФП с пониманием отнеслись к решению мэра — здоровье москвичей для нас было и остается ценностью», — подчеркнул Антонцев.

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