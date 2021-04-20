Киев, , 22:06 — REGNUM Рэпер Моргенштерн планирует отменить концерты, которые должны состояться на территории Украины. Об этом он сообщил 20 апреля в прямом эфире трансляции в Instagram.

Моргенштерн признался, что собирается отменить концерты из-за страха ехать на Украину. «Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки не очень прикольные… Мне страшно банально, я не буду врать», — объясил рэпер.

ИА REGNUM напоминает, что концерты Моргенштерна запланированы на июнь 2021 года. Рэпер должен был посетить Киев, Запорожье и Харьков.

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