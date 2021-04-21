Осло, , 07:36 — REGNUM Правительство Норвегии, Исландии и Европейский Союз возобновят использование вакцины против коронавируса производства Johnson & Johnson после того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что преимущества препарата значительно превышают риск осложнений. Об этом 20 апреля сообщает CNN.

Отныне пациентов будут предупреждать о тромбозе, как об одном из побочных эффектов препарата и предоставлять информацию о том, как справляться с проблемой.

Напомним, что ранее ряд европейских стран прекратил использование данной вакцины после случаев летальных исходов, зарегистрированных после использования препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля CDC и управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств США порекомендовало приостановить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson. По их словам, при применении вакцины были выявлены случаи тромбоза у пациентов.