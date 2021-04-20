Милан, Италия, , 21:21 — REGNUM Вслед за премьер-министром Италии Марио Драги идею создания европейской футбольной Суперлиги во вторник, 20 апреля, раскритиковал и лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

«Как фанат «Милан», я должен был быть довольным тем, что моя команда может участвовать в такой лиге, зарабатывая кучу денег безотносительно результатов матчей. Но, как спортсмен и как итальянец, я хочу сказать, что деньги — это еще не все и что миллионы не стоят того, чтобы обнулять наши символы, нашу историю и наше сердце», — отметил Сальвини.

В число «основателей» Суперлиги входят три итальянских клуба — «Милан», «Интер» и «Ювентус».