Чешская Республика, , 21:17 — REGNUM Усиленная охрана предоставлена чешскому вице-премьеру Яну Гамачеку, активно комментирующему дипломатический скандал, в который Прага втянула Москву.

Об усиленной охране Гамачека, являющегося министром внутренних дел Чехии и исполняющим обязанности министра иностранных дел республики, сообщил 20 апреля журналистам пресс-секретарь чешского МВД Ондржей Кратошка:

«Господину министру предоставлена усиленная охрана».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне высылки из России 20 чешских дипломатов Гамачек сделал ряд заявлений в адрес Москвы. В частности, он призвал союзников выслать российских дипломатов «из солидарности».

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