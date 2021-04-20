Реджо-ди-Калабрия, Италия, , 21:17 — REGNUM 67-летний житель итальянского Катандзаро обвиняется в получении более полумиллиона евро мошенническим путем, передают местные СМИ во вторник, 20 апреля.

На протяжении последних 15 лет он числился и получал зарплату в одном из местных госпиталей, но, как выяснилось в ходе расследования, в действительности не работал там ни единого дня.

Целью операции (которая носит название «Полуработа») было выявление сотрудников государственного учреждения, слишком часто отсутствующих на рабочем месте.