Вашингтон, , 21:17 — REGNUM Некоторые пользователи Steam, похоже, имеют в своём каталоге больше 25 тыс. игр. Об этом 20 апреля сообщил портал Kotaku.

Журналисты обратили внимание, что компания Valve выпустила очередное обновление Steam, в примечании к которому сообщила, что была исправлена ошибка, с которой могли сталкиваться геймеры, имеющие в библиотеке более 25 тыс. видеоигр.

Автор статьи отметил, что поскольку средняя стоимость игры в Steam по состоянию на 2017 год составляла $6, то кто-то мог потратить на коллекцию более $150 тыс. Он также написал, что такому геймеру потребуется более трёх лет чистого времени только для того, чтобы познакомиться с каждой игрой, потратив на неё около часа.

Напомним, Valve запустила Steam 12 сентября 2003 года. В июле 2020 года СМИ сообщили, что геймер из Китая Sonix приобрёл на платформе 23 тыс. игр.

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