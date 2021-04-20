Санкт-Петербург, , 21:25 — REGNUM Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поддержал предложение об участии спикера Заксобрания Петербурга, лидера петербургских единороссов Вячеслава Макарова в выборах нового состава Государственной думы.

Ранее с таким предложением выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заявив, что представлять город в Госдуме должен «политический тяжеловес, политик с большим опытом», каким является Вячеслав Макаров.

«Вячеслав Серафимович идет в Госдуму и никто лучше него не справится с решением вопросов Санкт-Петербургской агломерации», — заявил 20 апреля Андрей Турчак в интервью «Фонтанке». По словам секретаря Генсовета «ЕР», у него был разговор с Макаровым, «и он решил сосредоточиться на этой важнейшей задаче».

Турчак подтвердил данную губернатором характеристику Макарова как «тяжеловеса» петербургской политики. «Именно такой человек необходим городу и должен представлять его в Госдуме», — повторил Турчак.

При этом он отказался говорить о том, кто может сменить Макарова на посту председателя Заксобрания: «Сейчас говорить об этом рано».

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Ранее сам Вячеслав Макаров напрямую не ответил журналистам на вопрос о том, пойдет ли он на выборы в Думу, впрочем, отметив, что «когда поступает приказ, я всегда приказы выполняю, чётко и безукоризненно».

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