20 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Жилой дом в Миассе признали аварийным шесть лет назад. Расселить его власти обещают лишь в 2023 году, а тем временем здание разрушается.

Александр Комаров, , 22:06 — REGNUM В Миассе Челябинской области жилой дом лишился части стены. Парадокс в том, что ещё в 2015 году здание было признано аварийным и подлежащим расселению. Вот только ждать его приходится долго, аж до 2023 года. Именно тогда власти обещают переселить всех жильцов.

Каплун Адриан Владимирович. Старый дом. 1936

Дом № 5а находится в переулке Автомеханическом. Стена частично разрушилась 20 апреля со стороны туалетных и ванных комнат. Масштаб оказался невелик, восемь квадратных метров, но переполох вызвал нешуточный. Подобные обрушения в Челябинской области, конечно, не диковинка, но всё равно… Власти организовали эвакуацию жильцов и развернули для них пункт временного размещения. А затем специалисты одной из специализированных организаций обследовали здание на предмет возможного дальнейшего разрушения. И заключили — угрозы сего нет. Заключение было передано в городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям, и та решила дальнейшую судьбу дома.

«Признать жилое здание пригодным к эксплуатации, несмотря на то, что оно является ветхоаварийным жильём и имеются повреждения стены», — говорится в официальном сообщении администрации Миасского городского округа.

Ещё бы платить за капремонт в таких условиях Prokuror.kaluga.ru

Также чиновники постановили провести «мероприятия» для того, чтобы исключить дальнейшее разрушение стены. Так, в пострадавшей части здания отключат инженерные сети. Кроме того, две квартиры намерены расселить. А ещё чиновники собираются восстановить повреждённую часть стены.

Решение комиссии вызвало негативную реакцию у пользователей соцсетей. Анастасия Б. негодующе отмечает, что теперь жильцам придётся ждать обрушения со стороны кухни. «Я думаю, и тогда администрация скажет: и без туалета, ванной и кухни в здании можно жить», — полагает местная жительница.

Юлия Л. в свою очередь обратила внимание на то, что в пострадавшую часть здания доступ жильцов закрыли. «А вас не смущает, что в этой части здания находятся ванные комнаты и туалет. Куда должны ходить жители данного здания по нужде?» — спрашивает гражданка чиновников.

Ветхие дома Марина Каширская © ИА REGNUM

Николай М. со своей стороны обратил внимание на то, что чиновники признали дом аварийным и затем «приговорили» людей к восьми годам выживания в нём. «Оригинально!» — заключил мужчина. А Елена С. предлагает переселить чиновников в этот дом. «Может, тогда зашевелятся», — полагает женщина.

Отметим, аварийным этот дом признали 18 августа 2015 года. Тогда в нём были зарегистрированы 140 человек. Сейчас фактически там проживают 40 граждан. Из них восемь являются собственниками, а остальные снимают жильё.

Добавим, что ранее несколько случаев обрушения стен жилых домов было зафиксировано в Челябинске. По факту очередного ЧП прокуратура проводит проверку. Правда, вряд ли есть смысл надеяться на то, что оно позволит жильцам получить новое жильё раньше 2023 года. Лишь бы не позже…

Ранее по теме: Частично разрушенный в Миассе жилой дом признали пригодным для проживания