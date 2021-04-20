Рим, , 21:05 — REGNUM Лишь 5% граждан Италии не намерены прививаться от коронавируса, таковы данные исследования Piepoli, опубликованные во вторник, 20 апреля.

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86% респондентов готовы прививаться от коронавируса, для 74% нет большой разницы в том, какие именно вакцина будет использована.

Ранее, по данным социологических исследований, доля антипрививочников в Италии превышала 10%.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно этой вакциной. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 20 апреля, в Италии умерли 117 633 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 390 (днем ранее — на 316). Число подтвержденных носителей выросло на 12 074 (днем ранее — на 8864). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 891 063 — почти 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 482 715 человек — на 10 774 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 4 597 263 человека, что составляет 7,63% населения Италии.