Москва, 22 апреля, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Антон Константинович Леонтюк (1918−1994) нашел себя в армии. Вчерашний счетовод в колхозе после призыва принял участие в Польском походе и советско-финской войне, после чего решил остаться на сверхсрочную. В 1941 году окончил Ленинградское артиллерийское училище и в декабре оказался на фронте.

Антон Константинович Леонтюк

В июле 1944 в звании капитана командовал батареей 220-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка в 48-й армии. 3 июля его батарея в районе поселка Руденск (Минская область) в составе десантной группы участвовала в бою с крупными силами немцев. В критический момент, оставив по три человека из каждого расчета у орудий, он поднял остальных в атаку, не дав противнику окружить батарею.

На следующий день у деревни Узляны в том же районе Антон Константинович шесть раз поднимал в атаку солдат своей батареи, в одной из рукопашных схваток был ранен, но продолжал сражаться.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1944 года гвардии капитан был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 3091).

Также за время войны артиллерист был награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

После Победы продолжил службу в армии. В 1954 году окончил Военную академию имени Фрунзе. В 1960 году в звании полковника Антон Константинович был уволен в запас.