Вашингтон, , 21:03 — REGNUM Руководитель подразделения GeForce Now компании Nvidia Фил Эйслер предложил геймерам пользоваться этим сервисом в условиях дефицита новых видеокарт. Об этом 20 апреля сообщил портал PC GamesN.

Эйслер заявил, что GeForce Now — это «отличный способ» обновить ПК геймеров, пока на рынке не появится достаточное количество видеокарт серии RTX 3000. Он отметил, что Nvidia предложила любителям видеоигр более интересный подход, чем тот, который предлагают существующие сервисы подписки, поскольку многие геймеры ранее уже купили множество видеоигр в магазинах.

Напомним, облачный игровой потоковый сервис компании предоставляет геймерам возможность играть в новейшие игры с максимальными настройками графики, при условии наличия быстрого интернета. Ранее Nvidia сообщила, что GeForce Now пользуются уже более 10 млн человек.

Стоит отметить, что ранее некоторые пользователи сети начали высказывать конспирологическую теорию, согласно которой Nvidia решила в т.ч. искусственно создать дефицит видеокарт, чтобы популяризировать платформу.

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