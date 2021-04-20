Калининград, 20 апреля, 2021, 21:01 — ИА Регнум. В Москве апелляционный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на приговор Антонине Зиминой и ее мужу Константину Антонцу за шпионаж в пользу Латвии, сообщает 20 апреля пресс-служба суда.

Ru.mystockphoto.com За шпионаж

Бывший руководитель балтийского «Центра диалога культур» Антонина Зимина и ее муж Константин Антонец пытаются обжаловать приговор по делу о государственной измене.

Судебное заседание проведено в закрытом режиме, по причине грифа «секретно», наложенного на уголовное дело.

Приговор Калининградского областного суда от 24 декабря 2020 года решено оставить без изменений.

Напомним, по версии следствия, Зимина и Антонец раскрыли спецслужбам Латвии некую информацию о сотруднике ФСБ.

Зимина и Антонец 24 декабря 2020 года были признаны виновными в преступлении, предусмотренном ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и приговорены к 13 годам общего и 12,5 годам строгого режима соответственно.

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