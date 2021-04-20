Рим, , 21:00 — REGNUM

По данным на вечер вторника, 20 апреля, в Италии умерли 117 633 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 390 (днем ранее — на 316), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 12 074 (днем ранее — на 8864).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 891 063 — почти 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 482 715 человек — на 10 774 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 4 597 263 человека, что составляет 7,63% населения Италии.