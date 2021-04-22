Москва, 22 апреля, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Ширин Агабала оглы Шукюров (1910−1987) был на фронте с августа 41-го. Вчерашний работник райпотребсоюза теперь защищал родной Кавказ, освобождал Крым (был награжден медалью «За боевые заслуги»), воевал в Белоруссии…

Ширин Агабала оглы Шукюров

Зимой 1945 года в звании рядового служил стрелком 1138-го стрелкового полка 339-й стрелковой дивизии в 33-й армии.

14 января у населенного пункта Секерка под городом Зволень (Польша) у самых вражеских позиций шквальный пулеметный огонь заставил красноармейцев залечь. В этой обстановке рядовой Шукюров, проявив инициативу, поднялся на ноги и с возгласом «За мной, друзья, вперед!» первым ворвался в траншею врага. Огнем из автомата и гранатами уничтожил несколько немцев. Ширин Агабала оглы был дважды ранен, но продолжил бой. Прорвался с бойцами до третьей траншеи немцев, где потерял сознание от потери крови.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года красноармейцу Шукюрову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 8150).

После войны демобилизован. Возвратился на родину в село (ныне город) Али-Байрамлы, где был председателем сельсовета. Позднее ветеран работал на Али-Байрамлынской нефтебазе.