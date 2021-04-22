Москва, , 07:13 — REGNUM Василий Александрович Доронин (1917−1985) с детства тянулся к технике. Крестьянский сын, он окончил школу фабрично-заводского ученичества во Ржеве, после чего работал слесарем паровозного депо. После призыва в армию учился в Харьковском бронетанковом училище.

Василий Александрович Доронин

Воевал с 1941 года. Был награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны 2-й степени. К весне 1944 года в звании старшего лейтенанта командовал танковой ротой 28-го танкового полка 16-й гвардейской механизированной бригады 6-го гвардейского механизированного корпуса в 4-й танковой армии.

5 марта в ходе боя за деревню Бальковцы (Волочисского район Хмельницкой области) рота Доронина уничтожила три вражеских орудия и захватила три танка. На следующий день, преследуя отходящего противника, гвардейцы перерезали железную дорогу Проскуров — Тернополь и удерживали свои позиции до подхода подкреплений.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1944 года Василий Александрович был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2303).

После окончания войны Доронин продолжил службу. Он много учился: в 1945 году окончил Ленинградскую высшую офицерскую бронетанковую школу, а в 1955 году Военную академию бронетанковых войск. В 1979 году в звании полковника вышел в отставку.

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