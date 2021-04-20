Нью-Йорк, США, , 20:50 — REGNUM Сегодня, 20 апреля, портал «Спорт-Экспресс» сообщил о намерениях нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина пропустит грядущий чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Латвии в период с 21 мая по 6 июня.

По данным источника, Артемий не хочет принимать участие в турнире по нескольким причинам. Первая — тяжелый сезон в НХЛ. Вторая — скандал, разразившийся после высказываний бывшего тренера Панарина Андрея Назарова, который обвинил хоккеист в избиении девушки в 2011 году.

Тем не менее штаб сборной России рассчитывает на поддержку Панарина в ближайшем турнире.