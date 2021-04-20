Каракас, , 20:51 — REGNUM Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) заключила сделку с администрацией президента ВенесуэлыНиколаса Мадуро о предоставлении еды для венесуэльских школьников. Об этом 20 апреля сообщает BBC.

Детское недоедание достигло новых размеров в Венесуэле на фоне того, как экономика страны значительно ухудшилась, а сектор здравоохранения пришел совсем в упадок.

Более 5,3 млн венесуэльцев покинули страну в преддверии кризиса.

WFP будет стремиться наладить контакт со 185 тыс. школ к концу года.

Как сообщало ИА REGNUM, исследование неправительственной организации Sures показало, что нетипичная миграция граждан Венесуэлы сегодня является прямым следствием экономических последствий, вызванных принудительными мерами Соединенных Штатов.