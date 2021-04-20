Анкара, , 20:57 — REGNUM Посол Швеции в Анкаре Стаффан Херрстрем 20 апреля был вызван для дачи разъяснений в МИД Турции. После переговоров министра иностранных дел Швеции Энн Линде с представителями террористических группировок министр обороны Швеции Питер Хультквист был решительно осужден турецкой стороной за проведение переговоров с главами террористических группировок по видеосвязи. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Кроме того, было выражено беспокойство по поводу того, что Швеция в последнее время расширила контакты с сепаратистскими сирийскими демократическими силами и Сирийским демократическим советом, возглавляемым организацией Рабочая партия Курдистана (в Турции считается террористической) и отрядами народной самообороны на северо-востоке Сирии.

Посолу сообщили, что лица, с которыми Швеция вела переговоры, являются членами Рабочей партии Курдистана, признанной террористической организацией в ЕС.

«Таким образом, Швеция своими действиями не только поддерживает тех, кто подрывает территориальную целостность Сирии и безопасность Турции, но и явно нарушает международное право, тем самым продолжая наносить серьезный ущерб двусторонним отношениям», — заявили в МИД Турции.

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