Баку, , 20:45 — REGNUM Министерство обороны России официально уведомило Азербайджан о том, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» не применялись осенью 2020 года в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью АzTV .

Отвечая на вопрос об «Искандерах», президент Азербайджана заявил, что Баку подавало в Москву запрос о том, применялись ли эти вооружения в ходе конфликта. Министерство обороны РФ ответило на запрос: с этим ответом лидер республики ознакомился.

Алиев «В ответе указано, что российская сторона не установила пуска баллистических ракет. На самом деле это не полный ответ на наше письмо, потому что в нашем запросе основной вопрос заключался в том, как у Армении оказались смертоносные ракеты «Искандер-М».

Он добавил, что ВС Армении не могли быть оснащены ракетами «Искандер-М» с дальностью полета 500 км. У армян, по его мнению, могут быть только ракеты «Искандер-Э» с дальностью действия 280 км.

Алиев «Эти ракетные системы либо были переданы Армении, либо похищены и незаконными путями вывезены из России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фотографии обломков ракет «Искандер», найденные в городе Шуша, были опубликованы 2 апреля Национальным агентством по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA). Было заявлено, что это обломки ракет «Искандер-М».

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: в Нагорном Карабахе «Искандеры» не применялись