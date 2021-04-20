Вашингтон, , 20:44 — REGNUM Nvidia хочет использовать искусственный интеллект для совершенствования технологии тактильной обратной связи в видеоиграх. Об этом 20 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Издание обратило внимание, что ещё в сентябре 2019 года группа сотрудников компании подала заявку на патент, в рамках которого предлагается новый подход к реализации технологии. Разработчики обратили внимание, что сейчас создатели тех же видеоигр заранее программируют моменты срабатывания обратной связи или связывают их со звуковыми частотами аудиозаписей.

Вместо этого они предложили научить ИИ обнаруживать «особенности» в интерактивном контенте и сопоставлять их с различными вариантами тактильной обратной связи.

Напомним, в контроллере DualSense консоли PlayStation 5 Sony реализовала новую технологию тактильной обратной связи. Разработчики компании добавили в геймпад т.н. адаптивные триггеры.

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