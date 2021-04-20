Киев, , 20:39 — REGNUM Фракция «Слуга народа» пока не обсуждала и официально не поддерживала требование разорвать дипломатические отношения с Россией, заявила в эфире украинского телевидения вечером 20 апреля представитель политсилы, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук.

«Это не согласованное заявление фракции, у нас не было возможности обсудить его… мы лишь обменялись позицией, обменялись мнениями», — заявила Верещук.

Депутат отметила, что лично она поддерживает позицию, что Раде нужно координировать свои действия с министерством иностранных дел и с президентом Зеленским, «который делает все возможное и невозможное, чтобы была поддержка западного мира».

«Сейчас эмоции имеют место и каждый депутат Рады имеет право обнародовать заявления, которые считает нужным, но в любом случае — это не заявление фракции, хотя там есть дельные мысли», — резюмировала она.

ИА REGNUM напоминает, что ряд депутатов «Слуги народа» потребовали расторгнуть дипломатические отношения между Россией и Украиной. Чтобы разрыв не привел к лишним проблемам, парламентарии призвали украинцев, проживающих и работающих на территории России и «государств-сателлитов», завершить свои дела и вернуться на Украину.