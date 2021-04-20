Буэнос-Айрес, , 20:38 — REGNUM В Аргентине стартовало производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает 20 апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечено, что Аргентина стала первой страной Латинской Америки, выпускающей на своей территории вакцину «Спутник V».

Первая партия «аргентинских» вакцин будет доставлена в НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи для проверки качества выпущенного по лицензии препарата.

В РФПИ уточняют, что производство «Спутник V» в Аргентине в запланированных масштабах должно начаться в июне 2021 года. При этом препарат, выпускаемый в Аргентине, в дальнейшем может экспортироваться в другие страны Центральной и Латинской Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Аргентине одобрены к применению вакцины от коронавируса «Спутник V», вакцины от китайской компании Sinopharm и препарат Covishield, производящийся в Индии по лицензии компании AstraZeneca.

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