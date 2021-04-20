Москва, , 20:38 — REGNUM Телеведущую Алёну Водонаеву экстренно госпитализировали. Об этом она сообщила в историях своего профиля в Instagram 20 марта.

Водонаева опубликовала фотографию с врачом скорой помощи. Далее телеведущая, плохо выговаривая некоторые слова, объяснила, что стало причиной госпитализации: «Сначала я не могла говорить: у меня западал язык и была невнятная речь. А сейчас я уже разговариваю, и со мной все в порядке… И сейчас меня будут обследовать, за мной уже приехали».

Ранее Водонаева написала негативный комментарий с использованием ненормативной лексики о смерти рэпера DMX. Этим поступком она разгневала фанатов артиста.

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