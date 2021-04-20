Нью-Йорк, США, , 20:29 — REGNUM Потоковый сервис Netflix выпустит анимационный серий на основе цикла романов «Драконья сага» (Wings of Fire) писательницы Туи Сазерленд. Об этом 20 апреля сообщил портал Comicbook.

В качестве создателя шоу выступит известный режиссёр, сценарист и продюсер Ава Дюверней, Сазерленд присоединилась к проекту в качестве исполнительного продюсера. Пока Netflix не назвал даже примерные сроки премьеры.

Напомним, Туи Сазерленд начала публиковать романы серии «Драконья сага» в 2012 году, в них рассказывается о войне поколений между драконами. Всего в мире было продано около 14 млн книг этого фэнтезийного цикла.

Читайте ранее в этом сюжете: Джастин Бибер снялся в спецвыпуске сериала «Друзья»