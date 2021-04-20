Москва, , 20:28 — REGNUM ВВП России в марте 2021 года вырос на 0,5% в годовом выражении после снижения на 2,5% в феврале и на 2,2% в январе. Такие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности».

«В марте темпы ВВП впервые с конца первого квартала прошлого года перешли в положительную область и составили 0,5% год к году», — отмечают в министерстве.

По итогам I квартала 2021 года падение ВВП страны замедлилось до 1,3% с 1,8% в IV квартале 2020 года.

В комментарии Минэкономразвития отмечается, что поддержку ВВП оказывают производственные и связанные с ними отрасли. Так, в марте улучшение динамики наблюдалось в обрабатывающей промышленности: выпуск увеличился на 4,2% в годовом выражении после снижения на 1,7% в феврале, по итогам I квартала рост составил 0,9% в годовом выражении.

Спад в добывающем секторе в марте замедлился до 5,6% в годовом выражении с 9% в феврале. Объём строительных работв марте увеличился на 0,4% после околонулевой динамики в январе-феврале. В сельском хозяйстве по итогам I квартала сохранилась положительная динамика выпуска — рост на 0,4%.