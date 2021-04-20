Махачкала, , 20:26 — REGNUM В Дагестане двое детей взобрались на крушу вагона поезда. В результате поражения электрическим током на месте погиб один из них, второй доставлен в больницу с ожогами, сообщили 20 апреля в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье УК «Нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Из подробностей дела известно, что трагедия произошла 16 апреля. Мальчики в возрасте 11 и 10 лет взобрались на крышу вагона, подготовленного для дальнейшей отправки с железнодорожной станции Махачкала.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего несчастного случая с детьми. Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления.