Нью-Йорк, США, , 20:25 — REGNUM В одном из супермаркетов Нью-Йорка произошла перестрелка, жертвами которой стали несколько человек, сообщает 20 апреля департамент местной полиции.

По предварительным данным, в результате стрельбы погиб один человек, еще двое госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Перестрелка произошла в районе Лонг-Айленд в Нью-Йорке, в одном из офисных помещений супермаркета Stop&Shop.

Полиция разыскивает стрелявшего, которому удалось скрыться с места инцидента.

Жителей района просят не выходить из их домов, закрыты близлежащие школы.

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