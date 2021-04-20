20 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Виктор Галенко, , 21:42 — REGNUM



Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности. XVII век

6 февраля 2021 года экипаж самолета Аэрофлота рейса 2578 Airbus 330 с бортовым номером VQ-BQZ и c 96 пассажирами на борту готовился вылететь в Лондон (Хитроу) из Москвы («Шереметьево»). Пассажиры заняли места в салоне, экипаж запустил оба двигателя и готовился к выруливанию на ВПП для взлета. В этот момент правый двигатель номер 2 был выключен экипажем из-за срабатывания сигнализации («ENG2 STALL»). Данная сигнализация на работающем двигателе на 90% свидетельствует о заведомой неисправности двигателя, например, о повреждении лопаток турбины компрессора или иных проблемах.

Тем не менее вместо того, чтобы высадить пассажиров и немедленно доложить об отказе, а также вызвать технических специалистов, экипаж, вопреки инструкции, вновь повторно запустил двигатель и осознанно выполнил полет в Лондон на заведомо «неисправном моторе».

Как сказал один из экспертов AVIAINCIDENТ — «экипажи А300 из-за пандемии мало летают и им очень хотелось в Лондон, иначе этот безумный поступок просто нечем объяснить». В этой иронии есть большой смысл, так как зарплата экипажей напрямую зависит от налета. Другой эксперт отметил, «что на данном типе в Аэрофлоте летают «возрастные пилоты» старше 60 лет и последний раз инструкцию они читали 5 лет назад, так как и так все знают и все умеют». Вообще, летное обучение и проверки в компании «Аэрофлот» заслуживают отдельной статьи. Например, эксперты отмечают, что в компании многие годы запрещали «понижать уровень автоматизации» самолета, отчего многие пилоты критично разучились летать «на руках».

Кризис Аэрофлота Иван Шилов © ИА REGNUM

По прибытию в Лондон (Хитроу) и осмотру специалистами компании «Роллс-Ройс» «неисправного» двигателя были обнаружены отсутствие 25% проставок (критически важных элементов фиксации лопаток турбины), а также отсутствие проставок и в других частях компрессора. Кроме этого, на лопатках были критичные загибы, искривления и вмятины. Говоря простым языком, кроме «банального» для современного самолета отказа двигателя, лопатки турбины уже были готовы пробить плоскости с топливными баками, фюзеляж с пассажирами и иные части самолёта. Напомним, что вращение двигателя происходит на скорости более 10 000 оборотов в минуту и даже одна острая и сверхтвердая лопатка, сорвавшаяся со своего места, способна причинить немало бед, а уж несколько…

Аэрофлот скрыл этот опасный инцидент от контролирующих органов, надеясь «втихую» поменять двигатель в Лондоне и не портить статистику «безопасности полетов» перед акционерами компании. Кстати, «жадность» национального перевозчика тоже сильно пострадала, так как замена двигателя в Лондоне обошлась раза в 2−3 дороже, чем в «домашнем» «Шереметьево», где базируется компания. Возможно, что и из-за нежелания показать огромные расходы на пустом месте. Чтобы вы имели представление, цена нового двигателя составляет около 5 миллионов долларов. Правда, компания настолько экономна, что даже пилотов селит в одном гостиничном номере.

Федеральная Служба Безопасности, ФСБ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Это событие на территории не очень дружественного государства стало известно ФСБ, которое в официальном порядке уведомило Росавиацию. Надзорными органами был выписан смехотворный штраф в 50 тысяч рублей в адрес ПАО «Аэрофлот». Выводы делайте сами, но Аэрофлот продолжает скрывать инциденты со своими самолётами, что является самым тяжёлым преступлением против «безопасности полётов». О том, что Аэрофлот скрывает авиационные инциденты, мы писали ранее. Речь шла о случае, когда экипаж, выполняя нестабилизированный заход, чуть не врезался в землю в «Шереметьево».