Киев, , 20:24 — REGNUM 116 тысяч украинцев подали заявки на получение «карантинной» помощи от государства в первый день после официального начала их приёма.

Об этом сообщили 20 апреля в пресс-службе украинского минфина.

В ведомстве напомнили, что оформить заявку на получение денежной помощи от государства в размере 8 тыс. гривен (около 285 долларов) могут предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена нынешней весной на время пребывания в области «красной» зоне.

Ведомство ожидает, что в итоге услугой воспользуются 1,6 млн граждан, и информирует, что всего на единовременную материальную помощь для предпринимателей и наемных работников от государства в 2021 году из госбюджета было направлено 1,4 млрд гривен.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский в специальном обращении призвал бизнес активнее регистрироваться для получения помощи. Он также призывал местные власти «не стоять в стороне» и помочь своим предпринимателям из местных бюджетов, «ведь речь идет о рабочих местах именно в ваших общинах». В марте-апреле на Украине резко обострилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом, в связи с чем большинство регионов страны попали в «красную зону», которая предполагает максимальные ограничения для бизнеса.