Елена Ковачич, 20 апреля 2021, 21:11 — REGNUM «На 46-м месте в мире по главному признаку — по признаку инноваций — находится сегодня Россия. Хотя по потенциалу мы точно в двадцатке мировых держав», — заявил в своем докладе на открывшемся в Москве Общем собрании РАН ее глава Александр Сергеев.
В 1996 году, по его сообщению, была утверждена Доктрина развития российской науки. Вскоре появился закон, который содержал серьезные планы. В нем было сформулировано целевое указание о необходимости доведения расходов на науку до 4% ВВП. Позже этого пункта в законе не стало. Появилась Стратегия развития РФ, где значились более скромные цифры — 3% ВВП к 2020 году, и четверть предприятий должны осуществлять выпуск инновационной продукции. Но и этим планам не суждено было сбыться.
В 2013 году был принят закон о Российской академии наук, в который в 2017 году были внесены коррективы, касающиеся выборов президента РАН. В 2016 году была принята Стратегия научно-технологического развития, где значится семь вызовов, отметил президент РАН.
Присутствие в числе 10 ведущих стран по науке — такая задача поставлена в Стратегии научно-технологического развития. Важным также является объявление этого года Годом науки и инноваций президентом Путиным. Создана комиссия по научно-технологическому развитию. Ею будут приниматься решения по важным научно-технологическим проектам и программам полного инновационного цикла. Создается важная правительственная структура, которая будет выполнять тот функционал, который раньше выполнял ГКНТ.
Средний возраст исследователей составляет 46 лет. Уменьшается численность 30-летних. У нас около 25 000 докторов наук и 75 000 кандидатов наук. Острым остается вопрос с аспирантурой. В свое время была ликвидирована научная аспирантура. Она была определена как «ступень высшего образования», а защита диссертации стала не обязательной. Сейчас позитив есть — хоть аспирантура осталась ступенью обучения, но приобрела существенные признаки научной аспирантуры, поскольку вернулась обязательная защита диссертации. Кроме того, появился грантовый фонд.
«Решение это, хоть и неплохое, но половинчатое», — считает академик Сергеев и добавляет, что «в законе о науке тоже должны появиться слова об аспирантуре». Тем более, что доля молодых ученых имеет тенденцию к явному сокращению: в 2010 было 157 000 молодых ученых, в 2019 — 84 000. Вывод такой — срочно менять ситуацию с аспирантурой, чтобы не остаться без научной смены.
Ну, а если искать причины такого положения, считает академик, то проблема — недостаточное финансирование науки и полная незаинтересованность бизнеса в этом деле.
Александр Сергеев особо подчеркнул, что речь фактически идет о разработке новой инновационной системы, фронтальной стратегии, которая сегодня прорабатывается правительством.