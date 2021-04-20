Сент-Луис, США, , 20:23 — REGNUM Американские учёные провели эксперимент и надели на волка ошейник с видеокамерой. Об этом 20 апреля сообщает издание Meduza.

По данным СМИ, исследователи поведения волков в регионе национального парка Вояджерс в Миннесоте с помощью камеры записали «быт» волка-одиночки. Камера снимала по 30 секунд в начале каждого часа — в общей сложности у учёных оказалось около семи минут материала из одного дня жизни животного.

Отметим, что почти весь день волк ловил рыбу и бегал по лесу. Эксперты уже оценили эксперимент как удачный и планируют в дальнейшем использовать ошейники с видеокамерами.

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